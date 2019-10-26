شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الروسية تعلن عن خطط لتوسيع نطاق دورياتها فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة العسكرية الروسية فى شمال سوريا، عن خطط لتوسيع نطاق دورياتها، حتى تصل إلى معبر "سيمالكا" على الحدود السورية - العراقية.

وقال قائد وحدة الشرطة العسكرية الروسية فى مدينة القامشلى السورية إيفان فولجين،حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "إنه من المقرر توسيع منطقة الدوريات الروسية إلى ضعفيها فى وقت قريب، لـ"تشمل المناطق شرقى القامشلى حتى بلدة سيمالكا الواقعة على بعد 130 كيلومترا عن المدينة باتجاه الموصل العراقية".

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وأوضح أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتسيير دورية جديدة على الحدود السورية التركية إلى الغرب من مدينة القامشلى باتجاه بلدتى عامودا والدرباسية وصولا إلى بلدة مختله، وأن الدورية الروسية قطعت أكثر من 210 كيلو مترات، كما زارت الشرطة الروسية معبرا على الحدود مع تركيا على الأطراف الشمالية للقامشلي، عاد إليه حرس الحدود السورى بعد فترة انقطاع دامت 7 سنوات.