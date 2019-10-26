مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون معمرة غرب بيت لحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع مستوطنون، اليوم السبت، 25 شجرة زيتون معمرة فى أراضى بلدة نحالين غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقال نائب رئيس بلدية نحالين هانى فنون - فى تصريح - إن مستوطنين قطعوا 25 شجرة زيتون معمرة فى منطقة الجمجوم جنوب البلدة، المحاذية للبؤرة الاستيطانية "بيت عاين" الجاثمة على أراضى المواطنين فى بلدة صوريف وقرية الجبعة، تعود ملكيتها للمواطنين يوسف عبد الرحمن فنون، وعبد المطلب محمد فنون . وأضاف أن المستوطنين خطوا عبارات على الصخور فى تلك المنطقة يهددون المزارعين من الدخول إلى تلك الأراضى ويدعون بملكيتها لهم. Advertisements وأشار فنون إلى أن منطقة الجمجوم تتعرض للمرة الثالثة وخلال عام واحد لتقطيع الأشجار، فى إطار استهداف أراضى صوريف والجبعة، كما أقامت قوات الاحتلال بوابة حديدية على مدخل هذه الأراضي، وهو ما يجبر أصحابها على سلك طرق وعرة للوصول لها .

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