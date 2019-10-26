شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح المستقل عباس جمال يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المرشح المستقل عباس جمال أوراق ترشحه، اليوم، السبت، إلى السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر القادم.

ووجه جمال - في مؤتمر صحفي عقده بمقر السلطة المستقلة للانتخابات عقب تقديم أوراق ترشحه - التحية للجيش الجزائرى وقيادته لحمايته الحراك الشعبى وتأمين المسار الدستورى وصولا إلى الانتخابات الرئاسية.

وأكد جمال أن برنامجه الانتخابي سيسعى إلى حل كافة الأزمات التي تمر بها البلاد، موجها شكره لكل من أعطاه توقيعه لتأييده في الترشح للانتخابات الرئاسية.

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ويعد جمال سابع مرشح رئاسي يقدم أوراق ترشحه بعد كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني (إسلامي)، وعبد المجيد تبون رئيس الحكومة الأسبق، وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري، والمرشح المستقل عبد الرزاق هبيرات ، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات.

ويحتاج المرشح الرئاسي إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى من بينها: شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية، بموجب قانون الانتخابات الجزائري، فيما من المقرر غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل اليوم.

ووفقا لقانون الانتخابات، فإن السلطة المستقلة للانتخابات ستعلن القائمة النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام من غلق باب الترشح.