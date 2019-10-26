إصابة 5 مدنيين في تفجير إرهابي بمنطقة تل أبيض السورية

تل أبيض/ الخليج 365
أصيب 5 مدنيين بينهم 3 أطفال بجروح، السبت، جراء تفجير دراجة نارية مفخخة بريف مدينة تل أبيض المحررة من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي ضمن عملية نبع السلام شمالي سوريا.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن التفجير وقع في سوق بقرية "عين عروس" التابعة لتل أبيض. مشيرا إلى نقل المصابين لأقرب نقطة طبية.
وأوضح أن التفجير أسفر أيضا عن أضرار مادية في المحلات التجارية المجاورة.
وأشار إلى أن الجيش الوطني السوري يرجح وقوف إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" وراء التفجير.
ورغم توصل تركيا والولايات المتحدة إلى تفاهم في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، يقضي بانسحاب الإرهابيين من منطقة عملية نبع السلام، إلا أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يواصل هجماته الإرهابية في منطقتي تل أبيض ورأس العين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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