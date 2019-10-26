مصر.. القاهرة وموسكو تنفذان مناورة جوية

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت القاهرة، السبت، انطلاق مناورة جوية مشتركة مع موسكو، تستضيفها مصر حتى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت وزارة الدفاع المصرية، في بيان إن "عناصر من قوات الدفاع الجوى الروسية وصلت مصر للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك (سهم الصداقة -1)، والذي تستضيفه مصر وينفذ للمرة الأولى بين الجانبين".

وتتضمن المناورة "تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها، والتدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية"، وفق البيان.

Advertisements

وبحسب إعلام روسي، وصل جنود (لم يحدد عددهم) من الدفاع الجوي الروسي، مصر بواسطة طائرة "إيل 76"، بعد أن حطت في مطار عسكري قرب القاهرة، للمشاركة في المناورة.

وأشار الإعلام ذاته إلى أن المناورة تنطلق السبت، وتستمر حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي يونيو/حزيران 2014 مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة في البلاد، تنامت العلاقات المصرية الروسية وسط تقارب ملحوظ في المواقف حيال ملفات المنطقة وخصوصا الملف السوري.

وبالسنوات الأخيرة، مثلت صفقات التسليح العسكري ركيزة أساسية في العلاقات المصرية الروسية، حيث باتت موسكو أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.