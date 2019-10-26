سياسي لبناني: أتخوّف من أن يصبح "نصر الله" الناطق الرسميّ للدولة

ريا شرتوني/بيروت/الخليج 365

أعرب سياسي لبناني، السبت، عن تخوفه من أن يكون وضع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، العلم اللبناني خلفه منفرداً، في خطابه الجمعة، جاء لتوجيه رسالة إلى العالم بأنّه أصبح الناطق الرسميّ باسم الدولة اللبنانيّة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول نوفل ضو عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" معلقاً على ظهور العلم اللبناني لأول مرة وحده في خطابات نصر الله دون علم "حزب الله"، أحد أركان حكومة سعد الحريري، أو شعارات حزبية ومذهبية أخرى.

وقوى "14 آذار" هو تحالف سياسي لبناني (مدعوم من الخليج والغرب) يقوده "تيار المستقبل"، وهو مناهض لتحالف قوى "8 آذار" المؤيد للنظام السوري والذي يقوده "حزب الله".

ورأى "ضو" أنّ "هذا المشهد ليس إيجابيًّا"، معتبرا أن "عودة نصرالله إلى لبنان لا تكون بوضعه العلم اللبنانيّ خلفه إنّما تكون من خلال عودته تحت جناح الدولة اللبنانيّة".

وأضاف: "ليس من المهم أيّ علم يضع (نصر الله) خلفه إنّما أيّ مشروع يُنفّذ وطالما وضع يوم أمس العلم اللبنانيّ خلفه فهو يحتمي به لتنفيذ المشروع الإيراني".

وقال: "على نصر الله ألّا يُصادر قرار الدولة السياسي والأمني والاقتصادي".

وتخوّف "ضو" في ختام حديثه أن يكون نصر الله وضع العلم اللبناني خلفه لتوجيه رسالة إلى العالم بأنّه أصبح الناطق الرسميّ باسم الدولة اللبنانيّة.

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وأثار ظهور العلم اللبناني وحده خلف نصر الله في خطابه الجمعة، وغياب راية "حزب الله"، جدلاً واسعاً في البلاد التي تشهد احتجاجات واسعة عابرة للمناطق والمذاهب، تطالب بإسقاط النظام واستقالة الحكومة منذ 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وقالت الإعلاميّة اللبنانيّة، ديما صادق، في تغريدةً،"وين راح (أين ذهب) علم الحزب؟ عرفت أنه الناس ما بدها ياه (لا تريده)؟ هي سابقة لم تحصل مطلقا قبل!".

والجمعة، جدد نصر الله، رفضه إسقاط النظام أو استقالة الحكومة والذهاب لانتخابات نيابية مبكرة، محذراً من أن يكون "هناك من يدفع البلاد تجاه حرب أهلية".

ودعا في كلمة متلفزة وجهها للبنانيين، أنصاره إلى مغادرة ساحات التظاهر قائلًا: "هناك مصلحة بألا نتواجد في الساحات".

كما دعا الأمين العام لـ "حزب الله" المتظاهرين إلى "تعيين قيادة تمثل مطالبهم ووفد يمثلهم والذهاب للتحاور مع رئيس الجمهورية".

وأردف: "هذا لا يعني الخروج من الساحات، ابقوا بالساحات والميادين وفاوضوا تحت ضغط الشعب والاحتجاج، ولا أحد يطرح التفاوض لإخراج الناس من الساحات، لا مشكلة بهذا الموضوع".

وتحدث نصر الله عن "بعض الإيجابيات" التي قال إن الحراك حققها "تمثل أهمها في ورقة الإصلاحات التي تكلم عنها رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أيام".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، وقعت مناوشات بين أنصار "حزب الله" الذين اقتحموا ساحة رياض الصلح وسط بيروت وبين محتجين، وحال الجيش اللبناني بين الجانبين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.