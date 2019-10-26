"حقوق الإنسان" العراقية: مقتل 3 أشخاص في ثاني أيام الاحتجاجات

العراق / أمير السعدي، إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان)، السبت، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، في ثاني أيام الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "هناك ثلاثة شهداء اليوم، مع عشرات الجرحى".

وأشار البياتي إلى "عدم توفر فرق طبية تابعة لوزارة الصحة أو سيارات إسعاف في ساحة التحرير (وسط العاصمة بغداد)".

ولفت إلى وجود فرق تطوعية شكلها الشبان مع معدات إسعافات أولية تم الحصول عليها من خلال التبرعات.

ولم يذكر البياتي مكان سقوط القتلى والجرحى.

فيما أفاد شهود عيان، لمراسل الخليج 365، بأن القتلى سقطوا برصاص حراس منزل جبار الموسوي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، بمدينة الناصرية، مركز المحافظة، جنوبي العراق.

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وأوضحوا أن 19 شخصا أصيبوا بالرصاص أمام منزل المسؤول المحلي.

وقال الشهود، إن محتجين غاضبين أضرموا النيران في منزلي محافظ ذي قار عادل الدخيلي ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الموسوي.

والسبت، توافد الآلاف من المحتجين، على الساحات العامة في بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب؛ لاستئناف احتجاجاتهم المطالبة بإقالة الحكومة ومكافحة الفساد.

يأتي ذلك بعد يوم سقط فيه 43 قتيلا خلال مواجهات بين محتجين من جهة وأفراد الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وانطلقت الجمعة ثاني موجة احتجاجات في العراق خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.