لأول مرة.. باكستان تستضيف مناورة عسكرية بمشاركة مصر والأردن

القاهرة/ الخليج 365

تستضيف باكستان، مناورة عسكرية، تعد الأولى من نوعها، بمشاركة مصر والأردن وعدد من الدول بصفة مراقب.

وقال الجيش المصري في بيان، السبت، إن عناصر من قوات المظلات المصرية وصلت العاصمة الباكستانية إسلام أباد، للمشاركة في المناورة المشتركة "فجر الشرق – 1".

وأوضح البيان أن "التدريب ينفذ لأول مرة بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية، وعدد من الدول (لم يسمها) بصفة مراقب".

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وفيما لم يحدد البيان موعد انطلاق المناورة، أشار إلى أنها ستستمر على مدار أسبوعين، وتشمل "التدريب على أعمال مكافحة الإرهاب، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات القتالية والفنية".

وقال البيان إن "التدريب يمثل نقلة نوعية للعلاقات العسكرية بين البلدين (مصر وباكستان) كونه الأول من نوعه".

وتشهد المنطقة – التي تعج بصراعات مسلحة – زخما لافتا من التدريبات العسكرية المشتركة عربيا أو مع دول غربية، لا سيما خلال الشهور الأخيرة.

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