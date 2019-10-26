الحكومة العراقية ترسل قوات من الجيش لمحافظة الديوانية

العراق / عامر الحساني / الخليج 365



أرسلت الحكومة العراقية قوات من جيش البلاد، السبت، إلى محافظة الديوانية (جنوب)، في خضم احتجاجات شعبية عنيفة تشهدها المحافظة ومناطق أخرى من الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في خبر مقتضب، بأن "قطعات من الفرقة 19 بالجيش العراقي وصلت إلى محافظة الديوانية".

وذكرت أنه تم "فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة".

وعادة ما تتولى قوات الشرطة المحلية مهمة بسط الأمن داخل المدن بما فيها تأمين الاحتجاجات.



كانت السلطات الأمنية فرضت حظر التجوال إلى أجل غير مسمى في الديوانية ومحافظات أخرى وسط وجنوبي البلاد في مسعى لاحتواء أعمال عنف واسعة تخللت احتجاجات مناهضة للحكومة، الجمعة.



Advertisements

وأخرجت السلطات الصحية في الديوانية، صباح السبت، 12 جثة محترقة من مبنى المحافظة ومقرات حزبية تم إضرام النيران فيها، مساء الجمعة.

والاحتجاجات في الديوانية جزء من احتجاجات أوسع شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوبي البلاد، الجمعة، للمطالبة بإقالة الحكومة ورحيل النظام السياسي "الفاسد".



وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء وخاصة في محافظات جنوبي البلاد.



واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى (43 قتيلا) جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل.



وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.