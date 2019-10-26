7 مصابين أحدهم بالرصاص الحي لدى فتح الجيش طريق شمالي لبنان

طرابلس (لبنان)/بلال البقيلي / الخليج 365

أصيب 7 متظاهرين، السبت، أحدهم بالرصاص الحي، لدى محاولة الجيش اللبناني فتح طريق بمنطقة البداوي شمالي مدينة طرابلس (شمال)، بحسب إعلام محلي.

وأظهر مقطعان مصوران نشرتهما قناة "أل بي سي"، شخصين أصيبا على مستوى الرأس خلال اشتباك بالأيدي مع عناصر الجيش، فيما أصيب آخر بعيار ناري في البطن تجرى معالجته من قبل الصليب الأحمر اللبناني.

وقال أحد المتظاهرين في الفيديو "شوفوا يا عالم الجيش، الجيش اللبناني عم يقوص عالعالم" (أنظروا إلى الجيش اللبناني يطلق النار على الناس).

وقالت القناة لاحقاً إن 7 متظاهرين سقطوا خلال المواجهات مع عناصر الجيش، نقل 5 منهم إلى المستشفى الإسلامي بطرابلس، دون تحديد طبيعة إصاباتهم.

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وتداول إعلام محلي تقارير تفيد باستمرار الجيش في محاولة فتح الطريق الدولي، الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار وصولا إلى الحدود السورية، عند نقطة ​البداوي​، والذي سبق وأغلقه محتجون وسط هتافات بإسقاط النظام.

وبحسب المصدر ذاته، حصل تدافع بين الجيش والمحتجين، وسُمع إطلاق نار كثيف في المنطقة وسط أنباء عن سقوط جرحى.

ويواصل المحتجون التظاهر في ساحة النور بطرابلس، عاصمة الشمال اللبنانيّة، في إطار تظاهرات واسعة تشهدها البلاد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في حين بدأ المواطنون بإطلاق وصف الانتفاضة والثورة على تحركاتهم.

التحركات جاءت كردّ فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، لا سيما فرض رسم على تطبيق واتساب، ما اعتبره المحتجون "القشة الذي قسمت ظهر البعير".

ومنذ 18أكتوبر، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.

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