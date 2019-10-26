بوتين وماكرون يبحثان الاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا

موسكو/ الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا، السبت، الاتفاق الروسي التركي بشأن التسوية في سوريا، حيث أطلع بوتين محاوره على فحوى مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسوتشي.

وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها "وفقا لما اتفق عليه مسبقا فقد أطلع الرئيس بوتين بشكل مفصل الرئيس الفرنسي على فحوى المباحثات الروسية التركية التي جرت يوم 22 أكتوبر/ تشرين أول الجاري في سوتشي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

وأضاف الكرملين أن "بوتين أكد لماكرون أن القرارات المسجلة في مذكرة التفاهم المتفق عليها في سوتشي تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، وتسهم في استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

Advertisements

وأكد البيان أن "الرئيس الفرنسي قدر إيجابا الاتفاقيات التي توصلت إليها روسيا وتركيا بشأن سوريا، حيث أجمع الطرفان على أن التدابير المنصوص عليها في اتفاق سوتشي تشكل أساسا جيدا لإحلال الاستقرار في شرق الفرات وستساعد على تسوية الأزمة السورية عموما".

كما تناول الرئيسان مواضيع أخرى خلال المكالمة، بينها إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية حيث عبر الطرفان عن الأمل بأن يجري الاجتماع الأول للجنة والمقرر عقده الأربعاء المقبل في جنيف "على نحو بناء وأن يكون مثمرا".

وأطلع الرئيس الروسي نظيره الفرنسي على مخرجات قمة روسيا - إفريقيا، كما تطرق الجانبان إلى بعض مسائل الأجندة الثنائية.

واستضافت سوتشي، الثلاثاء، قمة تركية روسية توصلت إلى اتفاق من 10 نقاط، حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.