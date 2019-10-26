واشنطن ترسل قافلة عسكرية إلى آبار النفط شرقي سوريا

أنقرة/الخليج 365

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، أول قافلة تعزيزات عسكرية إلى آبار النفط التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شرقي سوريا، لتعزيز وجودها في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية موثوقة في محافظة دير الزور، للأناضول، أن قافلة عسكرية من عناصر الجيش الأمريكي المتمركزة في العراق وصلت صباح السبت إلى معبر "اليعربية" السوري الحدودي مع العراق.

وأشارت إلى عبورالقافلة من المعبر ووصولها إلى حقل "العمر" النفطي جنوب شرقي دير الزور (شرقي سوريا).

وأوضحت أن القافلة ضمت 30 مركبة مدرعة على الأقل بينها ناقلات جنود، ودبابات.

ويحتل التنظيم الإرهابي حقل "العمر" بريف دير الزور الشرقي، وهو أكبر حقل نفطي في سوريا، ويضم عددا كبيرا من آبار النفط والغاز وفيه معمل للغاز ومحطة توليد للكهرباء ومدينة سكنية نموذجية.

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وعلى صعيد آخر، يعتزم الجيش الأمريكي إنشاء قاعدة جديدة، من المنتظر أن تكون في منطقة "باغوز" في دير الزور.

يشار أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قواعد عسكرية في العديد من النقاط بدير الزور، وأكبرها في منطقة حقل "العمر" النفطي.

والخميس، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم السماح لتنظيم "داعش" الارهابي بالاستيلاء على حقول النفط شمالي سوريا.

وقال ترامب في تغريدة: "حقول النفط التي تمت مناقشتها في خطابي حول تركيا والأكراد أمس كانت تحت سيطرة داعش حتى سيطرت عليها الولايات المتحدة بمساعدة الأكراد.. لن نسمح أبدًا لداعش الذي يتشكل مجددا، بالاستيلاء على تلك الحقول!".

والأربعاء، ذكر ترامب أن واشنطن ستحتفظ بـ "عدد صغير" من القوات الأمريكية في سوريا.

ولم يحدد الرئيس الأمريكي المكان الذي سيتمركز فيه الجنود، أو عدد القوات التي يفكر فيها، لكنه قال "سنحمي النفط .. وسنقرر ما الذي سنفعله به في المستقبل".

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