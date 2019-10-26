إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب حدود غزة

أسامة الغساني / الخليج 365

أصيب فلسطيني، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان مقتضب وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "فلسطينيا أصيب بجراح في الرقبة، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس".

ونقل موقع "واللا" العبري عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله لاحقا إن جنود الجيش فتحوا النار باتجاه مركبة رصدت قرب السياج الحدودي جنوب قطاع غزة.

ويطلق الجيش الإسرائيلي المتمركز قرب الحدود الشرقية للقطاع، النار وقنابل الغاز بشكل دائم، صوب المواطنين الذين يقتربون من تلك الأراضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.