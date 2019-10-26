السيتي يكسر عناد أستون فيلا بثلاثية

صحيفة الخليج الالكترونية

كسر مانشستر سيتي عناد ضيفه أستون فيلا في الشوط الثاني وحقق فوزا كبيرا عليه 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليقلص الفارق مؤقتا مع ليفربول متصدر جدول المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة ليستعيد المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ليفربول ونقطتين أمام ليستر سيتي الذي انتزع المركز الثاني أمس بالفوز الكاسح 9 / صفر على ساوثهمبتون.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، لكن مانشستر سيتي قلب الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني وانتزع الفوز عليه بثلاثية نظيفة سجلها رحيم ستيرلنج والبلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي جيوندوجان في الدقائق 46 و65 و70 على الترتيب.

وتراجع أستون فيلا إلى المركز الثالث عشر مؤقتا حيث تجمد رصيده عند 11 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف وولفرهامبتون علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.