لقطة سيلفي تودي بحياة فتاة في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقيت فتاة آسيوية (16عاماً) حتفها بعد أن سقطت من قمة أحد الأبراج في شارع الشيخ زايد من الطابق الـ17 بسبب محاولتها أخذ صورة لنفسها وهي جالسة على حافة بلكونة الشقة التي تقطنها مع أسرتها.

وأفاد العقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي أن الفتاة كانت تحاول تصوير نفسها في لقطة (سيلفي ) حيث كانت واقفة فوق كرسي و هي تجلس على حافة الحاجز الموجود في بلكونة الشقة ، محاولة أخذ لقطة لنفسها مع خلفية المنظر الخارجي العلوي في الطابق السابع عشر فاختل توازنها بطريقة مفاجئة على حد وصف أختها التي شاهدت الحادث، ما أدى لانزلاقها من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه وسقوطها للخارج من الأعلى بينما سقط الموبايل في البلكونة بشكل دراماتيكي مثير للغاية حيث فارقت الحياة في نفس اللحظة.

كما حذر العقيد القاسم أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة وأخذ الحذر من هكذا تصرفات ومراقبة الآباء لتصرفات الأبناء ، وأضاف العقيد فيصل: في أغلب الأحيان اعتدنا على تنبيه سائقي السيارات من خطورة استخدام الموبايل أثناء السواقة أما اليوم فإننا بصدد حادثة مختلفة و مؤسفة أخرى بسبب الموبايل أيضا، حيث كانت ضحيتها فتاة لم يتجاوز عمرها 16 ربيعاً بسبب لقطة سيلفي.