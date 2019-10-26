نسخة طبق الأصل من مركبة الفضاء الأميركية في موسم الرياض









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أتاح معرض اكتشاف الفضاء الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض فرصة لدى الأطفال والزوار للتعرف على الفضاء بشكل أكبر.

في أنحاء المعرض جذبت بزة رائد الفضاء المعروضة عدد من الزائرين والأطفال واستمعوا لشرح عن البدلة من المنظمين المتواجدين والسبب الذي يعود في اختيار البزة للون الأبيض بيد أن رائد الفضاء يرتديها عند خروجه من المركبة الفضائية بسبب تعرضه إلى أشعة شمس كثيفة ويعد اللون الأبيض عاكساً للحرارة وبذلك لن يتعرض لحرارة مرتفعة وتتكون بدلة رجل الفضاء من أربعة عشرة طبقة مختلفة من المواد تحتوي على سوائل للتبريد ومهيأة لتحمل أقصى درجات الحرارة كما صممت لحماية رائد الفضاء من التعرض لإصابات الغبار الفضائي.

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كما جذب المعرض عدد كبير من الزوار في أيامه الأولى واشتمل على مركبة ابورتيونيتي الجوالة وهي روبوت مزود بستة عجلات تعمل عن طريق الطاقة الشمسية وعلى متنها كاميرات ومعدات اتصالات وتحمل حاسبات داخلية تشغل كافة وظائف المركبة حيث هبطت على سطح كوكب المريخ عام 2004 لاستكشاف الكوكب والبحث عن المياه على سطحه ودراسة صخوره وعرض مرئي لعملها، وهي ثاني مركبة تهبط على المريخ بعد المسبار سيبريت بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل من مركبة الفضاء الأميركية ميركوري ذات المقعد الواحد التي استخدمت في الدوران حول الأرض.

وتعرف الزائرين على المجموعات النجمية والأنواع الرئيسة للمجرات مثل الحلزونية والبيضاوية والشاذة وأنظمة دفع الطائرة وأحتوى على مجموعة صخور من المريخ مثل الحجر النيزكي تيسينت الذي عثر عليه في إقليم طاطا في المغرب بعد سقوطه عام 2011 ويبلغ وزنه 118 جرام يذكر أن الأحجار النيزكية أغلى من الذهب في السوق بالإضافة إلى كبينة طائرة يستطيع من خلالها الزائر التعرف على أجهزة الملاحة والتمكن من قيادة الطائرة بشكل افتراضي.

ويستمر معرض استكشاف الفضاء حتى 31 تشرين الأول أكتوبر الجاري في واجهة الرياض بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه.