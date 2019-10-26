دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بالرغم من رفع أسعارها، مازالت خدمة البث PlayStation Vue تخسر الشركة وأصبح الوقت ملائماً للتخلص منها عبر بيعها.

تشير المصادر إلى أن سوني تواصلت مع أحد المشترين المحتملين وهي خدمة البث FuboTV المتخصصة في مجال الرياضة. وفي حال تمت الصفقة فإنها ستنقل معها مشتركيها البالغ عددهم حوالي 500 ألف مشترك بالإضافة للتقنية الخاصة بها.

ومن المؤسف أن خدمة PlayStation Vue لم تحقق الكثير من الاهتمام والمشتركين مع أنها من أوائل خدمات البث المتاحة.

وكانت سوني قد عدلت أسعار الاشتراك بالخدمة ورفعتها بمقدار 5 دولار إضافية في يوليو الماضي ومع ذلك مازالت خاسرة لارتفاع رسوم حقوق البث التي تدفعها الشركة وذلك بسبب دخول المزيد من المنافسين على الساعة.

Advertisements

وتفتقر خدمة سوني للمحتوى الحصري على عكس خدمات أخرى مثل نتفلكس و Hulu وهو ما يضعف موقفها التفاوضي أثناء بيعها. ومازال من غير الواضح إن كانت سوني ستبيع حقوق الملكية الفكرية لمحتوى الخدمة أيضاً.

وتتميز خدمة البث من سوني بقدرات تقنية فريدة، فلو كنت تشاهدها عبر تلفاز آبل مثلاً، يمكنك متابعة أربعة عروض معاً بنفس الوقت على شاشة واحدة. وعلى أجهزة بلايستيشن تتمتع خدمة سوني بالتواجد الحصري حيث رفضت سوني إدراج الخدمات المنافسة مثل يوتيوب.

أصبح سوق خدمات البث عبر الانترنت مزدحماً بالمنافسة مع وجود لاعبين كبار مثل ديزني و آبل من أبرز الداخلين الجدد ونتفلكس و HBO من القدامى، أصبحت سوني بحاجة للتخلص من مصدر الخسائر والتركيز أكثر على ما تجيده.

التدوينة سوني تبحث عن مشتري لخدمة البث PlayStation Vue ظهرت أولاً على عالم التقنية.