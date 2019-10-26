شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلى يصل إلى الإمارات فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى االإمارات، مساء، اليوم، الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية فى زيارة رسمية إلى الدولة تبدأ غدا .
ووفقا إلى ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، كان في استقبال لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعى وزير الطاقة والصناعة .
ويرافق الرئيس البرازيلي وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمستشارين.
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