شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلى يصل إلى الإمارات فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى االإمارات، مساء، اليوم، الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية فى زيارة رسمية إلى الدولة تبدأ غدا .

ووفقا إلى ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، كان في استقبال لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعى وزير الطاقة والصناعة .

ويرافق الرئيس البرازيلي وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمستشارين.