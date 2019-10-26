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الرئيس البرازيلى يصل إلى الإمارات فى زيارة رسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى االإمارات، مساء، اليوم، الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية فى زيارة رسمية إلى الدولة تبدأ غدا .

ووفقا إلى ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، كان في استقبال لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي  سهيل بن محمد فرج فارس المزروعى وزير الطاقة والصناعة .

ويرافق الرئيس البرازيلي وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمستشارين.

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