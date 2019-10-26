شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطينى يرحب بقرار ماليزيا بفتح سفارة لها فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رياض المالكى، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، بقرار ماليزيا، بفتح سفارة لها فى فلسطين، معتبرا ذلك "مبادرة تصدر عن قيادة ماليزية شجاعة ذات رؤية ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، والشرعية الدولية وقراراتها، لا ترهبها التهديدات والضغوط التى تتعرض لها من بعض القوى العالمية".
وأشار المالكى، فى بيان اليوم السبت، إلى أنه التقى برئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، على هامش قمة دول عدم الانحياز فى عاصمة أذربيجان "باكو"، وشكره باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس والشعب الفلسطينى على هذه الخطوة الشجاعة، وعلى الدعم الماليزى لفلسطين وقضيتها العادلة، والمواقف والتصريحات التى يدلى بها شخصيا لصالح دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الانتقادات التى يوجهها إلى دولة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى.
وأشار إلى أن رئيس وزراء ماليزيا أكد التزامه شخصيا وبلاده على استمرار الدعم لفلسطين، والوقوف مع الحقوق الفلسطينية، حتى نيل الحرية والاستقلال.
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