شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الدفاع الجوى السعودى يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار قائد قوات الدفاع الجوي الملكى السعودى الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، حيث كان في استقبال لدى وصوله، قائد كلية القيادة والأركان اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي، وهيئة الركن.

واستمع الفريق الركن العمرو إلى إيجاز عن الكلية، كما التقى الفريق بضباط قوات الدفاع الجوى المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية.

وقدم العمرو كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم والتي تسهم فى تطور قواتنا المسلحة وأهمية بناء القادة، ثم تلقى هدية تذكارية من قائد الكلية.