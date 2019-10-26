شكرا لقرائتكم خبر عن إحراق منزل رئيس اللجنة الأمنية بذى قار واعتقال متظاهرين بالبصرة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى محافظة ذى قار العراقية، اليوم السبت، بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس المحافظة.

وذكر المصدر لقناة "السومرية نيوز" - أن عددا من الأشخاص قاموا بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ذى قار، موضحا أن قوات الأمن فى البصرة اعتقلت عددا من المتظاهرين بالقرب من فلكة العروسة وسط محافظة البصرة.

Advertisements

وأشار إلى أن قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين قرب مبنى الحكومة المحلية، مضيفا أن قوة من الفرقة 19 التابعة لعمليات الفرات الأوسط بالديوانية وصلت إلى المحافظة للإشراف على الأمن.