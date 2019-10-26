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قيادية بحزب التيار الديمقراطى: هناك مؤشرات تطرف فى البرلمان التونسى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  قالت سامية عبو القيادية بحزب التيار الديمقراطي بتونس، إن هناك مؤشرات لوجود تطرف في البرلمان التونسى الجديد، مع نجاح نواب متورطين فى قضايا فساد ، مشيرة إلى أن عدم نجاح نواب عرفوا بنزاهتهم يتطلب تدخلًا لعلماء النفس والاجتماع .

 

وقالت سامية عبو، فى تصريحات لموقع إذاعة موزاييك التونسية،  إنّ حزبها يتمنى أن توافق حركة النهضة على شروطه لتشكيل الحكومة القادمة، مشيرة إلى أن وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري،  بؤر يجب إصلاحها  والتيار الديمقراطي قادر على ذلك على حسب قولها.

 

و أكدت عبو أنّ حزبها يريد أن يكون في الحكم وليس فقط في الحكومة، لافتة إلى أنّه في صورة عدم موافقة النهضة على شروطهم سيكونون في صف المعارضة.

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وقالت في هذا السياق، ''حتى في المعارضة يمكننا أن نحكم.. المعارضة هي من تراقب الحكومة''. 

 

 

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