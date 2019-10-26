الرئيس الجزائرى يلتقى رئيس أذربيجان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس الجزائرى عبد القادر بن صالح، اليوم ، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ، وذلك على هامش أعمال القمة الـ18 لدول عدم لحركة الانحياز المنعقدة حاليا بعاصمة اذريبدجان باكو.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية ودفعها خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة شعبي البلدين، مع التركيز على ضرورة الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء في حركة دول عدم الانحياز و ذلك خدمة للسلم و الأمن في العالم .
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