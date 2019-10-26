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السودان يرحب بوفد حركة جيش التحرير المعارضة باعتبارها جزء من عملية السلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الحكومة السودانية بوصول وفد حركة جيش تحرير السودان الذى يتزعمه منى أركو مناوى إلى البلاد اليوم السبت، واعتبرت أن عودة الوفد إلى السودان جزء من عملية السلام المستمرة التى تسعى لتحقيقها فى كل الجبهات.

 

وقال محمد الحسن التعايشى، عضو المجلس السيادى السودانى، فى مؤتمر الصحفى بمطار الخرطوم، نقلته الصحف السودانية، أن كل من ساهم فى عملية التغيير يعتبر جزءا من ترسيخ مبادئ التغيير وتحقيق مطلوبات الثورة.

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واعتبر الحسن، أن وصول هذا الوفد هو جزء من التزامات الطرفين الحكومة والجبهة الثورية ومكوناتها باتفاق حسن النوايا فى إعلان جوبا الأول والاتفاقات التى تلت إعلان جوبا، وأنه تأكيد أيضًا على التزام الحكومة بشأن العفو العام وإلغاء الأحكام السياسية التى أصدرها النظام البائد ضد كثير من رموز الكفاح المسلح فى السودان والناشطين السياسيين والقيادات السياسية خارج السودان.

 

وشدد على عدم وجود أى قوائم للحظر وأى أحكام قضائية سياسية بحق أى من القيادات، مبينا أن البلد مفتوح لكل أبنائه من غير شروط أو استثناء.

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