شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تنظم النسخة الثانية من معرضها الدولى للدفاع "بايدك 2019" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم مملكة البحرين بعد غد، الاثنين، النسخة الثانية من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع "بايدك 2019".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن المعرض سيقام في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة من 60 دولة حول العالم، وبإسناد ودعم كامل وشامل من قوة دفاع البحرين.

ويعُد معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع منصة حيوية تدعم الجهود المبذولة لتنمية قطاع الصناعات الدفاعية، وفرصة كبيرة للمشاركين لاستعراض أبرز وأحدث المعدات والتجهيزات والقدرات العسكرية المواكبة للعصر.

وسيمثل هذا الحدث منصة لمناقشة العديد من المواضيع الساخنة خلال مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا العسكرية، حيث سيقدم فرصة للتشارك بالأفكار ووجهات النظر، وعقد المشاورات حول التطورات الحالية في مجال الأمن، ومناقشة الابتكارات والحلول، بالإضافة لتوسعة نطاق التعاون.