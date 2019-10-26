شكرا لقرائتكم خبر عن السودان والهيئة العربية للاستثمار يبحثان التعاون فى مجال الانتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني الدكتورعلم الدين عبدالله أبشر، اليوم، السبت، مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد عبيد المزروعي، التعاون المشترك وكيفية دعم مشاريع الهيئة في مجال الإنتاج الحيواني.

وأشاد أبشر - خلال اللقاء - بدور الهيئة في تنفيذ المشروعات التنموية في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، متعهدا بتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ مشروعات الهيئة.

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ونوه بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الثروة الحيوانية، موضحا أن هنالك أسواقا كبيرة ترغب في التعامل مع القطاع.

ومن جهته، أكد المزروعي أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة لتنفيذ المشروعات في المجال الزراعي، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون لتنفيذ مشروعات خاصة في مجال الأسماك والألبان والدواجن.

وقال المزروعي "إن قطاع الثروة الحيوانية في السودان واعد والاستثمار فيه يفتح أبوابا للتصدير".. واستعرض تجربة الهيئة العربية للاستثمار في تنفيذ مشاريع خاصة بالإنتاج الحيواني، مشيراً إلى أن الهيئة لديها 14 مشروعا في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.