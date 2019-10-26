شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة:10 آلاف لاجئ سورى فروا إلى العراق بسبب العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فى تقرير اليوم أن عدد اللاجئين السوريين الذين فروا الى العراق من شمال شرق سوريا تجاوز عشرة الاف أغلبهم وصلوا الى مخيم بردرش للاجئين فى محافظة دهوك العراقية، بحسب وكالة أنباء الامارات .

وأفادت المنظمة الاممية بأن أكثر من 900 لاجئ سورى وصلوا الليلة الماضية الى المخيم الذى تصل سعته إلى 11 ألف شخص فى 45 حافلة وليصل عدد سكان المخيم حتى الان إلى حوالى 9700 لاجئ ، وأوضحت أن حوالى 75 % من جميع اللاجئين المسجلين هم من النساء والاطفال .