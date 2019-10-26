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مقتل محتجين اثنين وإصابة 17 فى مدينة الناصرية بجنوب العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة ومصادر طبية، إن ما لا يقل عن محتجين اثنين قتلا كما أصيب 17 آخرون في مدينة الناصرية بجنوب العراق اليوم السبت .

 وقالت الشرطة إن مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية واقتحمت منزل مسؤول محلى، وأضافت أن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى. 

كانت الحكومة المحلية بمحافظة كربلاء  فى العراق، اليوم السبت، قررت تمديد حظر التجوال المعلن فى المحافظة إلى إشعار آخر.

وأشار مصدر أمنى فى المحافظة، إلى أن الحكومة المحلية فى كربلاء، أعلنت أمس الجمعة، حظر التجوال حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت، لكنها قررت تمديد حظر التجوال مجددا إلى إشعار آخر

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