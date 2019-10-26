تركيا تقول اقتراح ألمانيا لمنطقة آمنة في سوريا غير واقعي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو "إلى اليمين" خلال اجتماع مع نظيره الألماني هايكو ماس في أنقرة يوم السبت. صورة حصلت عليها رويترز من وزارة الخارجية التركية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت إن تركيا لا ترى أن اقتراح ألمانيا لمنطقة دولية ”آمنة“ في شمال شرق سوريا واقعي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، قال جاويش أوغلو إن تركيا لن تتهاون مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا وستحقق في أي مزاعم.