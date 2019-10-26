تركيا تقول اقتراح ألمانيا لمنطقة آمنة في سوريا غير واقعي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت إن تركيا لا ترى أن اقتراح ألمانيا لمنطقة دولية ”آمنة“ في شمال شرق سوريا واقعي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، قال جاويش أوغلو إن تركيا لن تتهاون مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا وستحقق في أي مزاعم.
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