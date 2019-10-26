كيفية إضاءة شعار آبل في الايفون.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

العديد منا يجب أن يكون هاتفه مميزاً مع حقيقة أن الكثيرين يملكون مثله، و للوصول إلى هذه الغاية نلجأ إلى الأغطية الملونة و المزينة بالصور و الشعارات، لكنها لا تعد كافية للقول بأن الهاتف أصبح مختلفاً عن البقية. اليوم سأعرض لكم شيئاً من شأنه أن يجعل من الـ iPhone 6 أو الـ iPhone 6 Plus الخاص بكم مميزاً بالفعل.



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لا بد أنكم شاهدتم كيف أن شعار أبل الموجود على أجهزة Macbook يضيء مع إضاءة الشاشة.

لقد قام موقع The Unlocker بعرض أداة صغيرة يتم تركيبها داخل أجهزة iPhone 6 و iPhone 6 Plusلجعل شعار أبل الموجود خلفها يضيء مع إضاءة الشاشة -حركة جميلة - هذه الأداة ستكلفكم 30 دولاراً للـiPhone 6 و 32 للـ iPhone 6 Plus، لكن طريقة تركيبها قد تحتاج إلى مختص فهي تشتمل على فتح الجهاز و تركيب القطعة بداخله.