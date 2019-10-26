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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيفية إضاءة شعار آبل في الايفون.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
العديد منا يجب أن يكون هاتفه مميزاً مع حقيقة أن الكثيرين يملكون مثله، و للوصول إلى هذه الغاية نلجأ إلى الأغطية الملونة و المزينة بالصور و الشعارات، لكنها لا تعد كافية للقول بأن الهاتف أصبح مختلفاً عن البقية. اليوم سأعرض لكم شيئاً من شأنه أن يجعل من الـ iPhone 6 أو الـ iPhone 6 Plus الخاص بكم مميزاً بالفعل.
لا بد أنكم شاهدتم كيف أن شعار أبل الموجود على أجهزة Macbook يضيء مع إضاءة الشاشة.
لقد قام موقع The Unlocker بعرض أداة صغيرة يتم تركيبها داخل أجهزة iPhone 6 و iPhone 6 Plusلجعل شعار أبل الموجود خلفها يضيء مع إضاءة الشاشة -حركة جميلة - هذه الأداة ستكلفكم 30 دولاراً للـiPhone 6 و 32 للـ iPhone 6 Plus، لكن طريقة تركيبها قد تحتاج إلى مختص فهي تشتمل على فتح الجهاز و تركيب القطعة بداخله.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.