«أم هارون» تجمع الجسمي وحياة الفهد في رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد الفنان أحمد الجسمي على دور في مسلسل كويتي يعرض في رمضان من إنتاج مؤسسة الفهد للإنتاج الفني، وبطولة الفنانة حياة الفهد، وقصة وسيناريو وحوار الشابين محمد، وعلي شمس، وإخراج المصري محمد العدل.

يحمل المسلسل اسم «أم هارون» وبدأت الفنانة حياة الفهد في اختيار طاقم العمل الذي تعلن عنه تباعاً عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وضم حتى الآن الفنانين محمد جابر، والعمانية فخرية خميس، والبحرينية سعاد علي.

العمل، كما أكد الجسمي عبر حسابه بموقع «إنستجرام» عبر خاصية «ستوري»، هو ملحمة تاريخية درامية. وقال الجسمي من خلال مقاطع الفيديو: «أشكر الفنانة القديرة حياة الفهد على اختيارها، وكلي فخر بالتعاون معها مجدداً في عمل مميز كما تعودنا عليها وعلى ما تقدمه للدراما المحلية والخليجية بشكل عام، وإسعاد المتابعين وجمهورها في دول الخليج والوطن العربي».

وتابع: «أفتخر بالتواجد في عمل مميز مثل «أم هارون». عمل مغاير عما تم تقديمه من قبل شكلاً ومضموناً ويكفي أنه بقيادة القديرة حياة الفهد». والتقى الجسمي والفهد في مسلسل «حدود الشر» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وتناول حقبة الستينات من القرن العشرين، متطرقاً إلى كثير من القضايا الاجتماعية السائدة آنذاك وأثرها في الأسرة.