شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال المشاهير يغزون مواقع التواصل في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرفت ليزا أنوخينا شهرة محلية في منطقتها حين كانت لا تتعدى11عاماً، وبعد سنة واحدة، باتت الفتاة من مشاهير الإنترنت في روسيا مع 2.3 مليون متابع عبر «إنستجرام».

وفي أحد متنزهات موسكو، تسير ليزا مع منتجها إيفان بوشميليف (25 عاماً) الذي يلتقط كل حركة لها على هاتفه المحمول.

وتعلو ضحكات هذه الطفلة النحيفة طويلة القامة التي تضع الكثير من مساحيق التجميل، لدى استعراضها المشهد الموجه إلى جمهورها من المتابعين الذين تتراوح أعمارهم بين ثماني سنوات وخمسة عشرة سنة.

ويقول المنتج: «لقد صورنا قصصاً (عبر انستجرام) وسنصور الآن مقطعاً لتطبيق تيكتوك»، في إشارة إلى التطبيقين الرائجين بشدة خصوصاً في أوساط المراهقين في روسيا والعالم.

ويتمتع إنستجرام بشعبية كبيرة في روسيا التي تصنف من أبرز أسواق هذه الخدمة لناحية عدد المستخدمين خلف إندونيسيا والبرازيل والولايات المتحدة، وهي بلدان أكثر تعدادا للسكان، وفق شركة «ستاتيستا» للإحصاءات.

والكثير من مستخدمي منصة تشارك الصور والتسجيلات المصورة هذه قُصّر يتابعون منذ الصغر حسابات لـ«مؤثرين» يجنون إيرادات كبيرة بفضل منشوراتهم.

وتدار نشاطات عدد كبير من هؤلاء «النجوم» الصغار من جانب أهاليهم الذين فضلوا مسار الشهرة الإلكترونية على تشجيع الأطفال على خوض غمار التمثيل أو عرض الأزياء.

وتحقق منشورات هؤلاء المشاهير الصغار الذين يظهرون في بعض منها وهم يتناولون الحلوى أو يلعبون بالألعاب، مشاهدات بالملايين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن بين هؤلاء الطفلة الروسية ناستيا المقيمة في فلوريدا والتي تضم قناتها على يوتيوب 25.5 مليون مشترك. ويشكل والدها الشخصية المحورية في المقاطع القصيرة المنشورة عبر القناة.

وبنى هؤلاء الأطفال والمراهقون نجاحهم مع تسجيلات مصورة وتعليقات ليس للأهل دور ظاهر فيها.

وتقر ليزا إنها تستخدم هاتفها المحمول 8 ساعات يومياً، وتنشر عبر حسابها على إنستجرام أفلاماً قصيرة زاخرة بالمؤثرات البصرية والموسيقى.

غير أن متخصصين في مجال الصحة يبدون قلقاً إزاء تبعات سلبية لهذه الشهرة لدى الصغار على استقرارهم النفسي. حتى أن المجموعات العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي بدأت تتحرك في هذا الموضوع.

وخلال الصيف الفائت، بدأ «إنستجرام» حجب علامات الإعجاب عبر منصته في بلدان عدة بهدف التصدي للمضايقات الإلكترونية. كذلك تعتزم «يوتيوب» من ناحيتها منع الإعلانات الموجهة في الفيديوهات التي تستهدف الأطفال اعتباراً من العام المقبل.

وفي موسكو، باتت مراكز خاصة تقدم حصصاً لتحسين التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي وجذب عدد أكبر من المتابعين. وتستقطب هذه الحصص الأطفال الساعين إلى المجد الإلكتروني وأهاليهم.