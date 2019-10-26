«المشتركة» تتصدى للحوثي وتكبده خسائر فادحة في البرح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن : ”الخليج 365”، وكالات

تصدت القوات المشتركة اليمنية، لمحاولة تسلل ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، نحو وادي رسيان في جبهة البرح، غربي محافظة تعز، وسط اليمن. وكبدت القوات المشتركة، الميليشيات خسائر فادحة في العدة والعتاد في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين عقب إفشال محاولة التسلل الحوثية.

وقالت مصادر عسكرية في جبهة البرح، إن القوات المشتركة نفذت عملية هجوم مضاد لمحاولة ميليشيات الحوثي التسلل والتقدم نحو وادي رسيان في البرح، وأكدت أن القوات خاضت اشتباكات عنيفة ضد الحوثيين وتمكنت من دحر المتسللين وتكبيدهم خسائر فادحة. وتواصل القوات المشتركة إحكام سيطرتها على المواقع العسكرية والاستراتيجية التي حررتها من ميليشيات الحوثي العام الماضي إثر عملية عسكرية واسعة، بعد أن كانت ميليشيات الحوثي تسيطر عليها وتشكل خطراً على ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

إلى ذلك، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، محاولة تسلل حوثية صوب مواقع الجيش في جبهة حام بمحافظة الجوف، كما لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم. وأكد رئيس عمليات اللواء 22 مشاة العقيد عبد السلام بالليل، أن قوات الجيش أحبطت محاولة مجموعة من عناصر الميليشيات التسلل باتجاه مواقع الجيش في تبة «قعيطة»، بمديرية المتون، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى، مشيداً بيقظة قوات الجيش وتضحياتهم في إفشال محاولات الميليشيات اليائسة لتحقيق أي تقدم ميداني.

وصعّدت ميليشيات الحوثي عملياتها العسكرية واستهداف القوات المشتركة في جبهات القتال بمحافظة الحديدة، غربي اليمن. واعتبر المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة في الساحل الغربي، مواصلة ميليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، يندرج في إطار محاولات الحوثيين للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وتكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، بينهم قيادات ميدانية بارزة، خلال محاولات تسللها الفاشلة التي نفذتها في الأيام الماضية في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وكانت الميليشيات قد دفعت أعداداً كبيرة من عناصرها بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، إلا أن قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة أحبطت كل هذه المحاولات.