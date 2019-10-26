الإمارات تشيد بجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني









اسماء السيد - دبي: أشادت الإمارات بجهود الرياض لتوحيد الصف اليمني ووصفتها بأنها "تاريخية"، بعد الاتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والانفصاليين في جنوب البلاد.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة "المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول الى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية".

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وأضاف قرقاش "من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف".

توصلت الحكومة اليمنية والانفصاليون إلى اتفاق برعاية سعودية لتقاسم السلطة في جنوب اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر في الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الجمعة.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

