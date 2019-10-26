دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

على ما يبدو أن نظام التشغيل الجديد Windows 10X لن يكون حصرياً على جهاز مايكروسوفت Neo بل سيشغّل المزيد من الأجهزة لاحقاً بما فيها الحواسب المحمولة التقليدية.

هذا بحسب مستند رسمي مسرب بطريق الخطأ يظهر فيه خطط مايكروسوفت لاستخدامات نظامها الجديد. ويعرض التسريب تصاميم تظهر وجود قائمة ابدأ وشريط مهام.

وأصبحت قائمة ابدأ تسمى لانشر Launcher لأنها تعرض قائمة بالتطبيقات كما هو معروف في الهواتف الذكية. وهناك تركيز خاص على ميزة البحث ضمن الجهاز حيث أصبح يتكامل بشكل أفضل مع نتائج صفحات الويب والتطبيقات وحتى الملفات على الجهاز.

سيكون هناك اقتراحات بعرض المحتوى ويتم تغييرها دورياً بحسب الملفات والتطبيقات والمواقع المستخدمة مؤخراً.

أيضاً سيتم تحسين خاصية التعرف على الوجه Windows Hello حيث ستعمل بسرعة أكبر بمجرد فتح شاشة الجهاز.

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وذكر المستند اسم جديد لمستعرض الملفات وهو Modern File Explorer حيث أصبح يعمل كتطبيق شامل UWP. وسيدعم النظام الجديد اللمس مع وصول أسهل للمستندات الموجودة في السحاب سواء عبر خدمة ون درايف لمايكروسوفت أو خدمات أخرى.

تم تبسيط مركز الأحداث والإشعارات وأيضاً الإعدادات السريعة لتتيح الوصول السهل وهناك دائماً تغيير في أولويات عرض الأيقونات ويمكن تغيير وتخصيص القائمة.

بشكل عام لن يتوفر جهاز Surface Neo قبل موسم عطلات العام القادم، لذا على الأرجح أننا سنرى المزيد من التفاصيل حول كيفية ملائمة الإصدار الجديد من ويندوز 10 ليناسب الحواسب المحمولة وليس فقط القابلة للطي.

التدوينة ويندوز 10 إكس سيشغّل الحواسب اللوحية أيضاً [تسريبات] ظهرت أولاً على عالم التقنية.