دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HyperX تحقق أرقام قياسية في شحنات منتجاتها في قسم الألعاب هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير جديد عن الأرقام القياسية التي حققتها شركة HyperX في شحنات هذا العام من السماعات، ولوحات المفاتيح إلى جانب الذاكرة.

إرتفعت نسبة شحنات HyperX من إصداراتها من سماعات الألعاب هذا العام لتتخطى 10 ملايين وحدة، بينما وصلت شحنات الشركة من لوحة المفاتيح إلى مليون وحدة، أيضاً وصلت شحنات الشركة من الذاكرة إلى 65 مليون وحدة.

أعلن قسم الألعاب في شركة HyperX مؤخراً عن بيع أكثر من 10 ملايين وحدة من السماعات المخصصة للألعاب، كما بدأت الشركة في شحن الإصدار الخاص من سماعة Cloud MIX Rose Gold.

ولقد بدأت الشركة في تطوير إصدارها الأول من سماعة HyperX Cloud المخصصة للألعاب في 2014، ومن ثم إنتجت الشركة 20 نموذج من السماعات، مما دعم HyperX لتحتل الريادة في مجال إكسسوارات الألعاب لأجهزة الحاسب، ومنصات الألعاب، ومن ثم إنتقلت لطوير خط إنتاج Cloud MIX من السماعات.

Advertisements

أيضاً تعد شركة HyperX واحدة من أبرز الشركات التي تستهدف تطوير سماعات الألعاب لأجهزة الحاسب، بينما كشف تقرير الشركة عن تطور جديد في مبيعات لوحة المفاتيح التي إرتفعت إلى مليون وحدة، بينما إرتفعت مبيعات الشركة من الذاكرة إلى 65 مليون وحدة.

ولقد كانت لوحة مفاتيح HyperX Alloy من أبرز إصدارات الشركة، والتي جاءت مع مفاتيح Cherry MX، كما جاءت لوحة HyperX Alloy Origins الميكانيكية لتقدم تطور جديد في لوحات المفاتيح المخصصة للألعاب.

ولا يختلف الحال في إصدارات HyperX من الذاكرة التي تشمل FURY، و Predator DDR4، إلى جانب نماذج RGB المميزة بإضاءة LED قابلة للتخصيص مع برمجياتNGENUITY والتي ساهمت في إرتفاع نسبة مبيعات الشركة بشكل ملحوظ هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع HyperX تحقق أرقام قياسية في شحنات منتجاتها في قسم الألعاب هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.