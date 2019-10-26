شكرا لقرائتكم خبر عن حراسات قيس سعيد عن رفضه الإقامة بقصر قرطاج: نحميه فوق الأرض وتحت أى سماء والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية فى تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك على أنها تعمل إلى جانب رئيس الدولة وتحت إمرته فى كنف المحبة والاحترام والأريحية، وأنها تمتلك من الطاقات البشرية والتقنية ما يُمكنها من توفير أعلى درجات الحماية والتأمين أين ما تواجد فوق أى أرض وتحت أى سماء.
كما أكدت الإدارة حرصها على العمل بكل جهد إلى جانب مختلف الوحدات الأمنية من شرطة وحرس على إيجاد الحلول الكفيلة للجمع بين إنجاح المهام الموكلة إليها وعدم تعطيل مصالح السادة المواطنين وخاصة الحقّ في التنقل.
كانت هذه تفاصيل خبر حراسات قيس سعيد عن رفضه الإقامة بقصر قرطاج: نحميه فوق الأرض وتحت أى سماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.