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حراسات قيس سعيد عن رفضه الإقامة بقصر قرطاج: نحميه فوق الأرض وتحت أى سماء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة التونسية والشخصيات الرسمية، أن المصدر الوحيد والحصرى لأى معلومة هو ناطقها الرسمى أو ما يُنشر على الصفحة الرسمية للإدارة العامة، وذلك فى ردها على ما تردد  من أخبار وتصريحات بخصوص تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد من قصر قرطاح إلى منزله بالمنيهلة.

 

 

وأكدت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية فى تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك على أنها تعمل إلى جانب رئيس الدولة وتحت إمرته فى كنف المحبة والاحترام والأريحية، وأنها تمتلك من الطاقات البشرية والتقنية ما يُمكنها من توفير أعلى درجات الحماية والتأمين أين ما تواجد  فوق أى أرض وتحت أى سماء.

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كما أكدت الإدارة حرصها على العمل بكل جهد إلى جانب مختلف الوحدات الأمنية من شرطة وحرس على إيجاد الحلول الكفيلة للجمع بين إنجاح المهام الموكلة إليها وعدم تعطيل مصالح السادة المواطنين وخاصة الحقّ في التنقل.

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