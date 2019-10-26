شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يصل القاهرة فى زيارة تستغرق يوما واحدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، فى زيارة إلى مصر تستغرق يوما واحدا.
وكان الشيخ خالد، ترأس وفد مملكة البحرين فى أعمال القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز، التى عقدت على مدار يومين بمدينة باكو فى جمهورية أذربيجان يومى 25 و26 أكتوبر الحالى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البحرينى يصل القاهرة فى زيارة تستغرق يوما واحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.