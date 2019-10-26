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وزير الخارجية البحرينى يصل القاهرة فى زيارة تستغرق يوما واحدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، فى زيارة إلى مصر تستغرق يوما واحدا.

وكان الشيخ خالد، ترأس وفد مملكة البحرين فى أعمال القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز، التى عقدت على مدار يومين بمدينة باكو فى جمهورية أذربيجان يومى 25 و26 أكتوبر الحالى.

 

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