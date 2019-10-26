شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب اليوم مواطن فلسطينى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة، بأن المواطن الفلسطيني أصيب عندما فتحت جنود قوات الاحتلال النار عليه أثناء قيادته مركبته شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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