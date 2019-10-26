شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يدعو لتغليب المصلحة العامة والإسراع فى تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس التونسى، قيس سعيد، بعدد من قادة الأحزاب لتبادل وجهات النظر فى عدد من المحاور المتعلقة بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة، وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد، وتحقيق أهداف الثورة.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان اليوم السبت، أن الرئيس أكد على ضرورة تغليب جميع الأطراف للمصلحة الوطنية والتسريع بتشكيل حكومة جديدة تنكب على إيجاد الحلول اللازمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة وتلبى آمال الشعب التونسى بعيدا عن المصالح الحزبية وفى إطار الاحترام التام لمقتضيات الدستور.

واجتمع سعيد اليوم بزهير المغزاوى، الأمين العام لحزب حركة الشعب، الذى قدم لرئيس الدولة تصورات حركة الشعب لمستقبل الحكم فى تونس، ورؤية الحزب حول المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، كما اجتمع بالناطق الرسمى باسم ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، وعبد اللطيف العلوى عضو الهيئة التسييرية للائتلاف.

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فيما اجتمع سعيد، مساء أمس، بالأمين العام لحزب التيار الديمقراطى محمد عبو ونائبه محمد الحامدي، حيث أفاد عبو بأنه قدم للرئيس مقترحات الحزب للمرحلة القادمة، كما استقبل نبيل القروى، رئيس حزب قلب تونس، الذى أعرب عن أمله فى التسريع بتشكيل حكومة جديدة مدعومة بأكبر تكتل سياسى ممكن لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.