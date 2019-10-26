شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابى مطلوب يسلم نفسه للسلطات الجزائرية جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، أن إرهابيا مطلوبا قام بتسليم نفسه للسلطات الجزائرية بولاية تمنراست، أقصى جنوبي البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش سلم إرهابي نفسه، أمس للسلطات العسكرية بولاية تمنراست".

وأوضح البيان أن الإرهابي اسمه "العربي لادمي أحمد"، وكنيته "حمّة"، وقد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وكان بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و4 خزن للذخيرة و71 طلقة.

وأكد البيان أن هذه النتائج تؤكد على فعالية الاستراتيجية التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للقضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل الأراضي الجزائرية.