شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الجزائرية: مسيرات الحراك الشعبى دليل على أن حقوق الإنسان مضمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن رابحى وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية وزير الثقافة بالنيابة، اليوم، السبت، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تعمل على قدم وساق من أجل الارتقاء دائما بحقوق الانسان، مشيرا إلى أن ما تشهده الجزائر منذ أشهر من مسيرات الحراك الشعبى دليل على أن حقوق الانسان مضمونة.

وأضاف رابحي في تصريحات له، اليوم، السبت، إن الشعب الجزائرى أظهر من خلال الحراك الشعبى تعلقه بالوطن واهتمامه بمستقبل البلاد.

وأشار إلى مجهودات بلاده في مجال حماية حقوق الانسان، خاصة حقوق المرأة والطفولة ومجال حرية التعبير والرأي، بشهادة الأمم المتحدة"، لافتا إلى القوانين التي تم اصدارها تحسبا للانتخابات الرئاسيات المقبلة المقررة في 12 ديسمبر القادم، معربا عن تمنياته أن تتمكن الجزائر من تجاوز الظروف الحالية إلى ما فيه خير للجميع.