وزير الخارجية الكويتى يلتقى نظيره الموريتانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ممثل أمير الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى، اليوم، وزير خارجية موريتانيا اسماعيل ولد الشيخ احمد وذلك على هامش أعمال القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز فى مدينة باكو .
وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات, إضافة إلى بحث تطورات الاوضاع فى المنطقة .
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