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الرئيس الجزائرى يلتقى رئيس مجلس السيادة السودانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس الجزائرى المؤقت عبدالقادر بن صالح، اليوم، رئيس مجلس السيادة السودانى عبدالفتاح البرهان، على هامش أشغال القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز فى مدينة باكو.

ووفقا لما نُشر على وكالة الأنباء ، جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

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