شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يرعى افتتاح منتدى السياحة العلاجية والسفر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مندوبا عن الملك عبدالله الثانى، عاهل المملكة الاردنية، رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم، السبت، فعاليات منتدى السياحة العلاجية والسفر الصحي الدولى فى اعمال دورته الخامسة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، تعد هذه الفعالية أكبر منتدى متخصص للسياحة العلاجية والسفر الصحي في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وبمستوى مشاركة خبراء ومتخصصين في قطاعي السياحة والصحة من اكثر من 48 دولة عربية واجنبية.

ويناقش المنتدى الذي تنظمه جميعة المستشفيات الخاصة بالتعاون مع المجلس العالمى للسياحة العلاجية واتحاد المستشفيات العربية على مدى ثلاثة ايام، مجموعة من القضايا التي تخص السياحة العلاجية وتميُّز الطب في الاردن، إضافة إلى التسويق الامثل للخدمات الصحية والجودة والاعتمادية والقوانين والتشريعات الصحية والتوجهات الرقمية في الرعاية الصحية وتجربة المرضى.

ونقل رئيس الوزراء، في كلمة افتتح بها اعمال المنتدى، تحيات الملك عبدالله الثاني للمشاركين والامل بخروج المنتدى بتوصيات وخطوات ملموسة للارتقاء بالسياحة العلاجية، والتقدم بها خطوات إلى الامام، مؤكدا اهتمام جلالته بهذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد الوطنى