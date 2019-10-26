شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار التيار الوطني الحر اللبنانى ينظمون وقفة مؤيّدة لميشال عون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم أنصار "التيار الوطني الحر" اللبنانى، وقفة تضامنية مؤيدة لرئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون منذ الصباح في منطقة الجديدة، رافعين الأعلام اللبنانية وصور عون ومطلقين هتافات مؤيدة له.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانى، تحوّلت الوقفة التضامنية إلى مسيرة سيّارة وعلى الدراجات النارية، انطلقت من نهر الموت باتجاه جل الديب، في ظلّ محاولاتٍ لايقافها.

ولليوم العاشر يواصل اللبنانيون الاحتجاجات والمطالبة بالاصلاحات الاقتصادية، ويواصل المتظاهرون على أوتوستراد جل الديب اعتصامهم وسط محاولات من الجيش اللبنانى بفتح الطرق المغلقة أمام اللبنانيين.