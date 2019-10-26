لبنان.. وزارة التعليم تنفي إيعازها باستئناف الدراسة الأسبوع المقبل

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

نفت وزارة التربية اللبنانية، السبت، بيان تداولته وسائل الإعلام في وقت سابق، جاء فيه أنها قررت استئناف الدراسة في المؤسسات الحكومية والخاصة الأسبوع المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "البيان الذي نُشر كلام مختلق وعارٍ عن الصحة".

وأكد الوزير أنه حين يقرر إعادة فتح المؤسسات التربوية سيعلن ذلك من خلال مؤتمر صحفي "منعاً للتشويش وتداول الأخبار المغلوطة".

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وكان بيان نشرته معظم وسائل الإعلام اللبنانية، انتحل صفة وزارة التربية والتعليم العالي، ورد فيه أن الوزارة قررت استئناف التدريس اعتبارًا من الإثنين المقبل.

ومنذ 18 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وأبواب المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مغلقة في لبنان، إثر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة برحيل رموز النظام ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة.

ومنذ التاريخ ذاته، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة، وعلى رأسها المصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية الرابطة بين المدن الرئيسية.

وسبق أن دعا رئيس الجامعة اللبنانية (الجامعة الحكومية الوحيدة) فؤاد أيوب، إلى استئناف العمل بالجامعة في قرار أصدره الثلاثاء الماضي، إلا أن الروابط الطلابية وروابط الأساتذة رفضت استئناف التدريس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.