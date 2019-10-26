مصر.. حكم نهائي بـ"تخفيف" عقوبة إعدام بحق 6 متهمين

القاهرة/الخليج 365

قضت أعلى محكمة طعون مصرية، السبت، بإلغاء إعدام 6 أشخاص وتخفيفه للسجن المؤبد، على خلفية الإدانة بارتكاب "أعمال عنف وقتل" شمالي القاهرة، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر ذاته في تصريحات صحفية، إن "محكمة النقض قضت حضوريا، بقبول طعن 6 متهمين علي حكم الإعدام الصادر بحقهم وتخفيفه للسجن المؤبد (25عاما)".

وأضاف: "أيدت المحكمة عقوبة المؤبد لمتهمين اثنين، ومعاقبة متهم بالسجن 5 سنوات، ومتهم بالسجن 15 عامًا، والسجن 3 سنوات لمتهم، وقبلت طعن النيابة تجاه متهم وعدلت العقوبة من 3 سنوات إلى 15 عاما".

وأوضح أن جميع المتهمين أدينوا بالقتل وارتكاب أعمال عنف عام 2016، في القضية المعروفة إعلاميا بـ (استهداف كمين الخصوص) محافظة القليوبية، في إشارة إلى حاجز أمني في مدينة "الخصوص" بالمحافظة الواقعة شمال القاهرة.

Advertisements

وفق القانون المصري يعد الحكم الصادر اليوم نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.

وفي أواخر أغسطس/آب 2018 قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا، بإعدام 6 متهمين، والسجن المؤبد لمتهمين اثنين، ومعاقبة متهم بالسجن 5 سنوات، و3 متهمين أحدهما بالسجن 15 عامًا، والاثنان الآخران بالسجن 3 سنوات.

وفي مطلع نوفمبر/ تشرين ثان 2018 تقدم دفاع المتهمين بطعن علي الحكم وأصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم.

ويواجه المتهمون اتهامات ينفونها، أبرزها "تأسيس خلية إرهابية تستهدف الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف مواطنين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وقتل شرطي والشروع في قتل آخرين".

وفي مارس/آذار 2017، أحالت النيابة العامة 12 متهما إلى محكمة الجنايات في القضية، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في مايو/أيار من العام نفسه.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.