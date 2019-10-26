تشاووش أوغلو: عودة 30 ألف شخص لديارهم بمنطقة "نبع السلام"

أنقرة / الخليج 365وزير الخارجية التركي:

ـ الجيش التركي يتحرك دائما بدقة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية خلال العمليات

ـ تركيا لا تتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان

ـ رأينا أن الولايات المتحدة غير صادقة فأطلقنا عملية "نبع السلام"

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن معطيات الأمم المتحدة تشير إلى بدء عودة 30 ألف شخص لديارهم في منطقة عملية "نبع السلام"، بعد تحريرها من الإرهابيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده السبت، مع نظيره الألماني هايكو ماس، بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو، إن الجيش التركي يتحرك دائما بدقة فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية خلال العمليات.

وأضاف: "وفقا لمعطيات الأمم المتحدة، 30 ألف شخص بدأوا العودة إلى ديارهم في منطقة نبع السلام".

وشدد على أن تركيا لا تتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان.

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وأردف: "تركيا هي الدولة الأكثر حرصا على مسألة وحدة الأراصي السورية، وعودة المهاجرين إلى بلادهم بشكل طوعي".

وتابع الوزير التركي: "ما نأمله من ألمانيا بخصوص عملية نبع السلام، هو العمل بما يتوافق مع روح الحلف".

واستدرك: "رأينا أن الولايات المتحدة غير صادقة فأطلقنا عملية نبع السلام".

وبيّن أنه من غير المقبول أن تقيم الولايات المتحدة حوارا مع إرهابي (قيادي تنظيم ي ب ك مظلوم عبدي) المطلوب على قوائم الإنتربول (الشرطة الدولية).

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