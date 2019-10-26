البرلمان العراقي يلغي جلسته المقررة لبحث مطالب المحتجين

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365
قرر مجلس النواب العراقي، السبت، الغاء جلسته المقررة لبحث مطالب المتظاهرين المناوئين للحكومة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال مصدر نيابي في تصريح لمراسل الخليج 365، إنه "تقرر إلغاء جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم، لعدم اكتمال النصاب".
ومساء الجمعة، أعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان مقتضب اطلعت عليه الخليج 365، أن البرلمان سيعقد السبت، جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات.
والجمعة، خرجت تظاهرات عدة شملت محافظات العراق، في موجة تصعيد جديدة ضد الحكومة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى نحو 43 قتيلا (بينهم عناصر أمن)، وفق منظمات حقوقية.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران، لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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